PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
22.26 USD 0.05 (0.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PST 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.25이고 고가는 22.26이었습니다.
ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PST News
일일 변동 비율
22.25 22.26
년간 변동
18.80 25.04
- 이전 종가
- 22.21
- 시가
- 22.25
- Bid
- 22.26
- Ask
- 22.56
- 저가
- 22.25
- 고가
- 22.26
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- -1.72%
- 6개월 변동
- 6.00%
- 년간 변동율
- 3.68%
21 9월, 일요일