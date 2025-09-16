Währungen / PST
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
22.26 USD 0.05 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PST hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.25 bis zu einem Hoch von 22.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PST News
Tagesspanne
22.25 22.26
Jahresspanne
18.80 25.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.21
- Eröffnung
- 22.25
- Bid
- 22.26
- Ask
- 22.56
- Tief
- 22.25
- Hoch
- 22.26
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -1.72%
- 6-Monatsänderung
- 6.00%
- Jahresänderung
- 3.68%
21 September, Sonntag