KurseKategorien
Währungen / PST
Zurück zum Aktien

PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury

22.26 USD 0.05 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PST hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.25 bis zu einem Hoch von 22.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PST News

Tagesspanne
22.25 22.26
Jahresspanne
18.80 25.04
Vorheriger Schlusskurs
22.21
Eröffnung
22.25
Bid
22.26
Ask
22.56
Tief
22.25
Hoch
22.26
Volumen
6
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-1.72%
6-Monatsänderung
6.00%
Jahresänderung
3.68%
21 September, Sonntag