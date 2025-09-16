КотировкиРазделы
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury

22.26 USD 0.05 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PST за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.26.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.25 22.26
Годовой диапазон
18.80 25.04
Предыдущее закрытие
22.21
Open
22.25
Bid
22.26
Ask
22.56
Low
22.25
High
22.26
Объем
6
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
-1.72%
6-месячное изменение
6.00%
Годовое изменение
3.68%
