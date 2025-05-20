Divisas / PMNT
PMNT: Perfect Moment Ltd
0.50 USD 0.01 (1.96%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PMNT de hoy ha cambiado un -1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.49, mientras que el máximo ha alcanzado 0.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Perfect Moment Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PMNT News
- Perfect Moment receives $5.1 million in loans from chairman, issues shares as consideration
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- PMNT Earnings: Perfect Moment Stock Rockets 100% on Strong Revenue Growth - TipRanks.com
- Perfect Moment issues additional shares through partial over-allotment option
- Perfect Moment Ltd. Announces Pricing of Public Offering
- Perfect Moment announces public offering of common stock
- Perfect Moment Reports Preliminary Fiscal Q4 and Full Year Results
- Beyond The Slopes: Perfect Moment’s Bold Expansion Moves In Global Luxury
- adam z. epstein joins perfect moment ltd. board of directors
- Perfect Moment May Be The Trending Skiwear Brand To Watch
- From The Slopes To The Streets: Perfect Moment And BWT Alpine Formula One Team Partner To Launch New Collection
- Perfect Moment Bolsters Leadership With Top Execs From Rival Canada Goose: What Could The Future Hold?
- PMNT stock touches 52-week low at $0.66 amid sharp annual decline
Rango diario
0.49 0.52
Rango anual
0.22 1.60
- Cierres anteriores
- 0.51
- Open
- 0.51
- Bid
- 0.50
- Ask
- 0.80
- Low
- 0.49
- High
- 0.52
- Volumen
- 148
- Cambio diario
- -1.96%
- Cambio mensual
- 4.17%
- Cambio a 6 meses
- -56.90%
- Cambio anual
- -54.55%
