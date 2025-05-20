Devises / PMNT
PMNT: Perfect Moment Ltd
0.49 USD 0.01 (2.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PMNT a changé de 2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.48 et à un maximum de 0.50.
Suivez la dynamique Perfect Moment Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Perfect Moment receives $5.1 million in loans from chairman, issues shares as consideration
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- PMNT Earnings: Perfect Moment Stock Rockets 100% on Strong Revenue Growth - TipRanks.com
- Perfect Moment issues additional shares through partial over-allotment option
- Perfect Moment Ltd. Announces Pricing of Public Offering
- Perfect Moment announces public offering of common stock
- Perfect Moment Reports Preliminary Fiscal Q4 and Full Year Results
- Beyond The Slopes: Perfect Moment’s Bold Expansion Moves In Global Luxury
- adam z. epstein joins perfect moment ltd. board of directors
- Perfect Moment May Be The Trending Skiwear Brand To Watch
- From The Slopes To The Streets: Perfect Moment And BWT Alpine Formula One Team Partner To Launch New Collection
- Perfect Moment Bolsters Leadership With Top Execs From Rival Canada Goose: What Could The Future Hold?
- PMNT stock touches 52-week low at $0.66 amid sharp annual decline
Range quotidien
0.48 0.50
Range Annuel
0.22 1.60
- Clôture Précédente
- 0.48
- Ouverture
- 0.50
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Plus Bas
- 0.48
- Plus Haut
- 0.50
- Volume
- 96
- Changement quotidien
- 2.08%
- Changement Mensuel
- 2.08%
- Changement à 6 Mois
- -57.76%
- Changement Annuel
- -55.45%
20 septembre, samedi