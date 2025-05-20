Währungen / PMNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PMNT: Perfect Moment Ltd
0.49 USD 0.01 (2.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PMNT hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.48 bis zu einem Hoch von 0.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perfect Moment Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMNT News
- Perfect Moment receives $5.1 million in loans from chairman, issues shares as consideration
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- PMNT Earnings: Perfect Moment Stock Rockets 100% on Strong Revenue Growth - TipRanks.com
- Perfect Moment issues additional shares through partial over-allotment option
- Perfect Moment Ltd. Announces Pricing of Public Offering
- Perfect Moment announces public offering of common stock
- Perfect Moment Reports Preliminary Fiscal Q4 and Full Year Results
- Beyond The Slopes: Perfect Moment’s Bold Expansion Moves In Global Luxury
- adam z. epstein joins perfect moment ltd. board of directors
- Perfect Moment May Be The Trending Skiwear Brand To Watch
- From The Slopes To The Streets: Perfect Moment And BWT Alpine Formula One Team Partner To Launch New Collection
- Perfect Moment Bolsters Leadership With Top Execs From Rival Canada Goose: What Could The Future Hold?
- PMNT stock touches 52-week low at $0.66 amid sharp annual decline
Tagesspanne
0.48 0.50
Jahresspanne
0.22 1.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.48
- Eröffnung
- 0.50
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Tief
- 0.48
- Hoch
- 0.50
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- 2.08%
- 6-Monatsänderung
- -57.76%
- Jahresänderung
- -55.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K