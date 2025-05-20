Валюты / PMNT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PMNT: Perfect Moment Ltd
0.51 USD 0.04 (8.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMNT за сегодня изменился на 8.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.47, а максимальная — 0.51.
Следите за динамикой Perfect Moment Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PMNT
- Perfect Moment receives $5.1 million in loans from chairman, issues shares as consideration
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- PMNT Earnings: Perfect Moment Stock Rockets 100% on Strong Revenue Growth - TipRanks.com
- Perfect Moment issues additional shares through partial over-allotment option
- Perfect Moment Ltd. Announces Pricing of Public Offering
- Perfect Moment announces public offering of common stock
- Perfect Moment Reports Preliminary Fiscal Q4 and Full Year Results
- Beyond The Slopes: Perfect Moment’s Bold Expansion Moves In Global Luxury
- adam z. epstein joins perfect moment ltd. board of directors
- Perfect Moment May Be The Trending Skiwear Brand To Watch
- From The Slopes To The Streets: Perfect Moment And BWT Alpine Formula One Team Partner To Launch New Collection
- Perfect Moment Bolsters Leadership With Top Execs From Rival Canada Goose: What Could The Future Hold?
- PMNT stock touches 52-week low at $0.66 amid sharp annual decline
Дневной диапазон
0.47 0.51
Годовой диапазон
0.22 1.60
- Предыдущее закрытие
- 0.47
- Open
- 0.48
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Low
- 0.47
- High
- 0.51
- Объем
- 281
- Дневное изменение
- 8.51%
- Месячное изменение
- 6.25%
- 6-месячное изменение
- -56.03%
- Годовое изменение
- -53.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.