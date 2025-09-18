Divisas / LUCK
LUCK
9.73 USD 0.08 (0.82%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LUCK de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.72, mientras que el máximo ha alcanzado 10.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.72 10.10
Rango anual
7.66 13.25
- Cierres anteriores
- 9.81
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.73
- Ask
- 10.03
- Low
- 9.72
- High
- 10.10
- Volumen
- 167
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- -9.15%
- Cambio a 6 meses
- 0.52%
- Cambio anual
- -17.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B