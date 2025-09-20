Valute / LUCK
LUCK
9.58 USD 0.12 (1.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LUCK ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.39 e ad un massimo di 9.77.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LUCK on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
9.39 9.77
Intervallo Annuale
7.66 13.25
- Chiusura Precedente
- 9.70
- Apertura
- 9.77
- Bid
- 9.58
- Ask
- 9.88
- Minimo
- 9.39
- Massimo
- 9.77
- Volume
- 343
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- -10.55%
- Variazione Semestrale
- -1.03%
- Variazione Annuale
- -18.95%
20 settembre, sabato