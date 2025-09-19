Währungen / LUCK
LUCK
9.70 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUCK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.70 bis zu einem Hoch von 9.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LUCK on the Community Forum
Handelsanwendungen für LUCK
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Genießen Sie den kostenlosen Candle Color Indikator. Der Kijun Sen ist ein Element des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators, der für viele Trader viel zu kompliziert ist und sie daher oft verwirrt. Wir haben ihn vereinfacht, so dass der Kijun Sen seine Farbe ändert, wenn er ohne den Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo und Down Kumo aktiviert wird. Passen Sie die Periodenparameter und Farben Ihrer Wahl an. Ideal für Anfänger und erfahrene Trader. Stellen Sie Ihren Zeitraum ein und genießen Sie Viel Glück
FREE
Copy MT4 to MT4
Aliou Ba
3.82 (11)
This tool allows you to automatically copy your orders between two or more METATRADER 4 platforms in same computer. Settle the issuer of orders in Principal and the receiver of orders in Copieur To use it, add the script on both platforms, activate the auto trading button for the order copier. Principal=main Copieur=copy it is very simple and does not need to add dll or csv . GOOD LUCK
FREE
Master Forex Expert
Elizabeth St Sta Teresita Marikina City
Master Forex Expert v1.3 / Input Parameters & Product Guide Product Overview Master Forex Expert v1.3 is a professional-grade automated trading system designed to capture long-term upward trends , especially in Gold (XAUUSD) . Since gold has historically maintained a strong long bias , the EA is optimized for long-only strategies , giving traders an edge by aligning with the market’s natural direction. With built-in dynamic grid trading , target-first-entry take profit , and risk controls , th
Space signals
Der Signalindikator Space signals ist meine neue Entwicklung für den Handel mit Forex- und binären Optionen. Der Algorithmus des Indikators ist vorgeschrieben, so dass er den Trend verfolgt und Signale für das Ende der Korrekturbewegung des Preises ausgibt. In den Einstellungen können Sie die Periode der Signale selbst einstellen. Je größer der Wert in der Variablen "period" ist, desto seltener werden die Signale angezeigt. Aber sie werden natürlich von höherer Qualität sein. Sie können auch
Cool volumes
Die Zeigeleuchte "Cool volumes" basiert auf den Teakvolumina des Mt4. Der Indikator selbst verfolgt in einem bestimmten Zeitraum (Auswahl eines Zeitrahmens) die Anzahl der zu kaufenden oder zu verkaufenden Volumina. Und wenn es einen abnormalen Überschuss an Verkäufern oder Käufern gibt, gibt es ein Signal für den Verkauf oder Kauf aus. Im unteren Fenster werden farbige Histogramme gezeichnet, wobei die Farbe Grün die gegenwärtige Vorherrschaft der Käufer anzeigt, was eine potenzielle soforti
Highway pro
Der Indikator für binäre Optionen und Forex "Highway profits" basiert auf dem Prinzip, den Preis hinter den Kanallinien zu finden. Sobald der Preis den Kanal verlässt und allmählich wieder in ihn zurückkehrt, werden die Signale erscheinen. Der Handel mit einem solchen Indikator ist sehr einfach und bequem. Und es kann sogar von einem Neuling oder Händler mit langjähriger Erfahrung gehandelt werden. Für jedes Asset müssen Sie Ihre Einstellungen auswählen. Beispielsweise wird der Zeitraum für di
Create a cool signal
Der Pfeilindikator "Create a cool signal" für den Markt für binäre Optionen und Forex ist eine Art Konstrukteur seiner Signale! In dem Sie Ihre Signalbedingungen basierend auf den in MT4 festgelegten 10-Standardindikatoren und einem weiteren Pufferindikator von Drittanbietern auswählen können, den Sie der Variablen "Buffer indicators" hinzufügen können. Es ist einfach gemacht! Geben Sie den Namen Ihres Indikators ein und schreiben Sie seine Nummern ein (sie finden sie im Farbbereich, in dem di
Cripton
Der Pfeilindikator für binäre Optionen und Forex ist ein Umkehrindikator. Erstellt und geschrieben auf der Grundlage von Umkehrmustern. Es wird für binäre Optionen empfohlen, es auf das M5-Diagramm zu setzen. Geben Sie in Transaktionen für 1-3 Bars ein. Abhängig von den Handelssitzungen müssen Sie Ihre Ablaufzeit für verschiedene Vermögenswerte auswählen. Sie können die Einstellungen in externen Variablen ändern. Dadurch kann die Signalfrequenz erhöht oder verringert werden. Die Pfeile des In
Tagesspanne
9.70 9.77
Jahresspanne
7.66 13.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.70
- Eröffnung
- 9.77
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Tief
- 9.70
- Hoch
- 9.77
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -9.43%
- 6-Monatsänderung
- 0.21%
- Jahresänderung
- -17.94%
