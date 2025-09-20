Devises / LUCK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LUCK
9.58 USD 0.12 (1.24%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LUCK a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.39 et à un maximum de 9.77.
Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUCK on the Community Forum
Applications de Trading pour LUCK
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Enjoy the Free Candle Color indicator. Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused. We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo. Customize to your period parameter and colors of your choice. Great for beginners and seasoned traders. Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
Copy MT4 to MT4
Aliou Ba
3.82 (11)
This tool allows you to automatically copy your orders between two or more METATRADER 4 platforms in same computer. Settle the issuer of orders in Principal and the receiver of orders in Copieur To use it, add the script on both platforms, activate the auto trading button for the order copier. Principal=main Copieur=copy it is very simple and does not need to add dll or csv . GOOD LUCK
FREE
Master Forex Expert
Elizabeth St Sta Teresita Marikina City
Master Forex Expert v1.3 / Input Parameters & Product Guide Product Overview Master Forex Expert v1.3 is a professional-grade automated trading system designed to capture long-term upward trends , especially in Gold (XAUUSD) . Since gold has historically maintained a strong long bias , the EA is optimized for long-only strategies , giving traders an edge by aligning with the market’s natural direction. With built-in dynamic grid trading , target-first-entry take profit , and risk controls , th
Space signals
L'indicateur de signal Space signals est mon nouveau développement pour le trading sur les marchés Forex et les options Binaires. L'algorithme de l'indicateur est prescrit de sorte qu'il traque la tendance et donne des signaux à la fin du mouvement de correction des prix. Dans les paramètres, vous pouvez définir vous-même la période des signaux. Plus il y a de valeurs dans la variable "period", moins il y aura de signaux. Mais ils seront naturellement de meilleure qualité. Vous pouvez égalem
Cool volumes
L'indicateur de flèche "cool volumes" a été créé sur la base des volumes en teck sur le MT4. L'indicateur lui-même suit dans un certain laps de temps (sélection de la période) le nombre de volumes pour l'achat ou la vente. Et quand il y a un dépassement anormal du volume des vendeurs ou des acheteurs, il émet un signal de vente ou d'achat. Dans la fenêtre inférieure, des histogrammes colorés sont dessinés, où le vert indique la prédominance des acheteurs en ce moment, ce qui signifie un renve
Highway pro
Indicateur pour les options Binaires et Forex "Highway profits" est basé sur le principe de trouver le prix derrière les lignes de canal. Une fois que le prix sortira pour le canal et commencera progressivement à y revenir, c'est à ce moment-là que les signaux apparaîtront. Le commerce d'un tel indicateur est très facile et pratique. Et ils peuvent être échangés même par un commerçant novice ou un commerçant avec des années d'expérience. Pour chaque actif, vous devez choisir vos paramètres. Pa
Create a cool signal
L'indicateur de flèche "Create a cool signal" pour le marché des options Binaires et Forex est une sorte de concepteur de leurs signaux! Dans lequel vous pouvez choisir vos conditions de signal sur la base des indicateurs MT4 standard 10-et prescrits dans CELUI-ci et plus un autre indicateur de tampon tiers que vous pouvez ajouter à la variable "buffer indicators". C'est fait simplement! Enregistrez le nom de votre indicateur et enregistrez ses numéros (vous les trouverez dans la section des c
Cripton
L'indicateur de flèche pour les options Binaires et le Forex est un indicateur d'inversion. Créé et écrit sur la base de modèles d'inversion. Il est recommandé pour les options Binaires de le mettre sur le graphique M5. Entrez dans les transactions pour 1-3 bars. Sur un actif différent en fonction des séances de négociation, vous devez choisir votre temps d'expiration. Dans les variables externes, vous pouvez modifier les paramètres. Ainsi, vous pouvez augmenter et diminuer la fréquence des s
Range quotidien
9.39 9.77
Range Annuel
7.66 13.25
- Clôture Précédente
- 9.70
- Ouverture
- 9.77
- Bid
- 9.58
- Ask
- 9.88
- Plus Bas
- 9.39
- Plus Haut
- 9.77
- Volume
- 343
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- -10.55%
- Changement à 6 Mois
- -1.03%
- Changement Annuel
- -18.95%
20 septembre, samedi