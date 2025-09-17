Валюты / LUCK
LUCK
9.81 USD 0.16 (1.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUCK за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.57, а максимальная — 10.06.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
LUCK на Форуме Сообщества
Торговые приложения для LUCK
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Enjoy the Free Candle Color indicator. Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused. We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo. Customize to your period parameter and colors of your choice. Great for beginners and seasoned traders. Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
Copy MT4 to MT4
Aliou Ba
3.82 (11)
This tool allows you to automatically copy your orders between two or more METATRADER 4 platforms in same computer. Settle the issuer of orders in Principal and the receiver of orders in Copieur To use it, add the script on both platforms, activate the auto trading button for the order copier. Principal=main Copieur=copy it is very simple and does not need to add dll or csv . GOOD LUCK
FREE
Master Forex Expert
Elizabeth St Sta Teresita Marikina City
Master Forex Expert v1.3 / Input Parameters & Product Guide Product Overview Master Forex Expert v1.3 is a professional-grade automated trading system designed to capture long-term upward trends , especially in Gold (XAUUSD) . Since gold has historically maintained a strong long bias , the EA is optimized for long-only strategies , giving traders an edge by aligning with the market’s natural direction. With built-in dynamic grid trading , target-first-entry take profit , and risk controls , th
Space signals
Сигнальный индикатор Space signals является моей новой разработкой для торговли на рынках Форекс и Бинарных опционов. Алгоритм индикатора прописан так что он выслеживает тренд и выдает сигналы на окончании коррекционного движения цены. В настройках можно самому выставлять период сигналов. Чем больше значения в переменной "period", тем реже будут сигналы. Но они естественно будут более качественные. Также можно самому подбирать по вкусу коды стрел на графике, расстояние от баров, их цвета и толщ
Cool volumes
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
Highway pro
Индикатор для Бинарных опционов и Форекс "Highway profits" основан по принципу нахождения цены за линиями канала. После того как цена выйдет за канал и постепенно начнет снова возвращаться в нее, вот тогда и появятся сигналы. Торговать таким индикатором очень легко и удобно. И им может торговать даже начинающий трейдер или трейдер с многолетним опытом. На каждый актив нужно подбирать свои настройки. Например период вычисления баров для тренда, который настраивается в переменной "A_Period". На тр
Create a cool signal
Стрелочный индикатор "Create a cool signal" для рынка Бинарных опционов и Форекс является своего рода конструктором своих сигналов! В котором Вы сами можете подобрать свои условия сигнала на основе 10-и прописанных в него стандартных в МТ4 индикаторов и плюс еще одного стороннего буферного индикатора, который можете добавить в переменную "buffer indicators". Делается это просто! Прописываете название своего индикатора и прописываете его номера (их найдете в разделе цветов где указаны номера до ц
Cripton
Стрелочный индикатор для Бинарных опционов и Форекс является разворотным индикатором. Создан и написан на основе разворотных паттернов. Рекомендуется для Бинарных опционов ставить его на график М5. Входить в сделки на 1-3 бара. На разный актив в зависимости от торговых сессий нужно подбирать свое время экспирации. Во внешних переменных можно менять настройки. Тем самым можно как увеличивать так и уменьшать частоту сигналов. Стрелы индикатора не рисуют совсем. Так что можно верить истории. Котор
Дневной диапазон
9.57 10.06
Годовой диапазон
7.66 13.25
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 10.05
- Bid
- 9.81
- Ask
- 10.11
- Low
- 9.57
- High
- 10.06
- Объем
- 428
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -8.40%
- 6-месячное изменение
- 1.34%
- Годовое изменение
- -17.01%
