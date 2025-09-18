CotizacionesSecciones
41.50 USD 1.47 (3.42%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LINE de hoy ha cambiado un -3.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.46, mientras que el máximo ha alcanzado 44.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

FuTuRe 01 Phi Cubic Fractals Pack1
Claudio De Carvalho Aguiar
5 (1)
Indicadores
Este producto contiene los siguientes indicadores: (Líneas + LineSAR + Canales + BTL + Escalera) Phi Lines - EMAs especiales, similares a los MIMAs de Phicube; Phi LineSAR - borrar y resaltar las Líneas Phi en soporte o resistencia. Similar al MIMASAR de Phicube; Phi Channels - muestra soporte y resistencia, similar a Phibo de Phicube (Líneas Verdes y Lectura); Phi BTL - color de las velas siguiendo la alineación de las Líneas Phi; Phi LADDER - Indicador que permite visualizar posibles objetivos
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Estrategia Pro Confirma la dirección de la tendencia utilizando la lógica inteligente del impulso y el comportamiento clave del precio C ómo funciona DoctorEdge V-LINE es un indicador visual inteligente diseñado para detectar impulsos de tendencia y confirmar su fuerza basándose en cómo reacciona el precio alrededor de ciertas zonas dinámicas. Tendencia de compra: Cuando el precio alcanza el nivel -20 , la línea se vuelve verde , señalando una pote
Previous Highs and Lows Indicator MT5
Eda Kaya
Indicadores
Indicador de máximos y mínimos anteriores MT5 El Indicador de Máximos y Mínimos Previos funciona procesando la información de precios en bruto para señalar los últimos valores máximos y mínimos del mercado en los intervalos de tiempo seleccionados. A continuación, marca estos puntos en el gráfico con líneas horizontales, que pueden ser estáticas o ajustarse dinámicamente. Estos puntos de referencia se determinan a partir de los precios más altos y más bajos registrados en el día actual, el día a
FREE
EmaCrossoverEA
Noppawat Tumjai
Asesores Expertos
EMA Crossover EA ATR Final Asesor Experto Automatizado para MetaTrader 5 - EMA Crossover - RSI Filter - ATR-Based SL/TP - Trailing Stop - LINE Notify Descripción del producto EMA Crossover EA ATR Final es un Asesor Experto llave en mano diseñado para el comercio de pares de divisas y Oro (XAUUSD) en MT5. Genera señales de entrada cuando una EMA rápida cruza una EMA lenta, las confirma con el RSI y establece automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit basados en el ATR. Un trailing stop i
FREE
TrendlineBreak Alert
Yasir Zaidi
4 (2)
Indicadores
Obtenga ALERTAS de rotura de sus LÍNEAS DE TENDENCIA, LÍNEAS DE SOPORTE, LÍNEAS DE RESISTENCIA, ¡¡¡CUALQUIER LÍNEA!!! 1. Dibuja una línea en el gráfico (Tendencia, soporte, resistencia, lo que quieras) y dale un nombre (p.ej. MI línea EURUSD) 2. 2. Cargue el indicador e introduzca el nombre de la línea con el mismo nombre en la entrada del indicador para que el sistema conozca el nombre de su línea (= MI línea EURUSD). 3. Obtenga alertas cuando el precio rompa la línea y se cierre. Funciona en
FREE
Defense Line
Silvio Marcos Garcia
Indicadores
Indicador que determina con gran precisión el "futuro" en el que COMPRADORES y VENDEDORES defenderán sus posiciones. NO utiliza medias móviles, Fibonacci ni ningún otro indicador subyacente. ¡¡SIMPLE Y EFICAZ !! En estas regiones de defensa "LÍNEA DE DEFENSA" es la mejor región para la toma de decisiones de compra / venta. 1- Coloque el indicador en el gráfico 2 - Mueva las líneas verticales al período a analizar 3 - La Línea de Defensa se dibujará automáticamente 4 - Para borrar la Lí
MACD Cross Alert
Giovanna Talio
Indicadores
ECHA UN VISTAZO A MIS ¡OTROS PRODUCTOS ! 100 % POR MES PROFIT---- MI NUEVA SEÑAL AQUÍ -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Señales+Mis# MACD Cross Alert es un indicador de herramienta que notifica directamente a su teléfono cada vez que la línea de señal cruza la línea de base. Para señales más precisas,los cruces se filtran así : Señal de compra : LA LÍNEA DE SEÑAL CRUZA POR ENCIMA DE LA LÍNEA BASE Y AMBAS ESTÁN POR ENCIMA DEL VALOR 0 Señal de venta : LA LÍNEA DE SEÑAL
LineTrader
Nykolai Kalchenko
Utilidades
LINE TRADER es un asesor experto versátil y semiautomático para el comercio de niveles verticales y horizontales. El Asesor Experto en realidad consta de 4 botones con los que se dibujan las líneas y un campo de información, que muestra información sobre el comercio en la cuenta y por separado en el par de divisas. El Asesor Experto trabaja automáticamente en cualquier línea elegida por el comerciante. Las líneas se pueden dibujar en cualquier ángulo conveniente. Solo necesitas trazar una lín
Rango diario
41.46 44.01
Rango anual
38.83 79.67
Cierres anteriores
42.97
Open
43.05
Bid
41.50
Ask
41.80
Low
41.46
High
44.01
Volumen
4.180 K
Cambio diario
-3.42%
Cambio mensual
-0.36%
Cambio a 6 meses
-29.00%
Cambio anual
-47.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B