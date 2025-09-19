Währungen / LINE
LINE
40.49 USD 1.01 (2.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LINE hat sich für heute um -2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.44 bis zu einem Hoch von 42.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für LINE
FuTuRe 01 Phi Cubic Fractals Pack1
Claudio De Carvalho Aguiar
5 (1)
Dieses Produkt enthält folgende Indikatoren: (Linien + LineSAR + Channels + BTL + Ladder) Phi Lines - spezielle EMAs, ähnlich den MIMAs von Phicube; Phi LineSAR - Löschen und Hervorheben von Phi Lines bei Unterstützung oder Widerstand. Ähnlich dem MIMASAR von Phicube; Phi Channels - zeigt Unterstützung und Widerstand an, ähnlich wie Phibo von Phicube (grüne und gelesene Linien); Phi BTL - Farbe der Kerzen nach der Ausrichtung der Phi-Linien; Phi LADDER - Indikator, der es Ihnen ermöglicht, mögli
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategie Pro Bestätigt die Trendrichtung mit einer intelligenten Momentum-Logik und dem Verhalten von Schlüsselkursen Wie es funktioniert DoctorEdge V-LINE ist ein intelligenter visueller Indikator, der entwickelt wurde, um Trendimpulse zu erkennen und ihre Stärke zu bestätigen, basierend darauf, wie der Preis um bestimmte dynamische Zonen herum reagiert. Trend kaufen: Wenn der Kurs das Niveau -20 erreicht, wird die Linie grün und signalisiert ein
Frühere Hochs und Tiefs Indikator MT5 Der Indikator für frühere Hochs und Tiefs verarbeitet rohe Kursinformationen, um die letzten Hoch- und Tiefstwerte des Marktes in ausgewählten Zeitintervallen zu ermitteln. Anschließend markiert er diese Punkte auf dem Chart mit horizontalen Linien, die statisch sein oder sich dynamisch anpassen können. Diese Referenzpunkte werden aus den höchsten und niedrigsten Kursen des aktuellen Tages, des Vortages, der Vorwoche oder sogar der letzten abgeschlossenen Ke
FREE
EmaCrossoverEA
Noppawat Tumjai
EMA Crossover EA ATR Final Automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5 - EMA Crossover - RSI Filter - ATR-basierter SL/TP - Trailing Stop - LINE Notify Produktübersicht EMA Crossover EA ATR Final ist ein schlüsselfertiger Expert Advisor, der für den Handel mit Forex-Paaren und Gold (XAUUSD) auf MT5 entwickelt wurde. Er generiert Einstiegssignale, wenn ein schneller EMA einen langsamen EMA kreuzt, bestätigt diese mit dem RSI und setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis d
FREE
TrendlineBreak Alert
Yasir Zaidi
4 (2)
Erhalten Sie ALERTS für den Bruch Ihrer TRENDLINIEN, UNTERSTÜTZUNGSLINIEN, WIDERSTANDSLINIEN, JEDER LINIE!! 1. Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart (Trend, Unterstützung, Widerstand, was auch immer Sie wollen) und geben Sie ihr einen Namen (z.B. MY EURUSD line) 2. Laden Sie den Indikator und geben Sie den Namen der Linie mit demselben Namen in Indicator INPUT ein, damit das System den Namen Ihrer Linie kennt (= MY EURUSD line) 3. Erhalten Sie Alarme, wenn der Kurs die Linie durchbricht und sch
FREE
Defense Line
Silvio Marcos Garcia
Indikator, der sehr genau die "Zukunft" bestimmt, in der KÄUFER und VERKÄUFER ihre Positionen verteidigen werden. VERWENDET KEINE gleitenden Durchschnitte, Fibonacci oder andere zugrunde liegende Indikatoren. EINFACH UND EFFIZIENT !! In diesen Verteidigungsregionen ist die "DEFENSE LINE" die beste Region für die Entscheidungsfindung zum Kauf/Verkauf. 1- Platzieren Sie den Indikator auf dem Chart 2 - Verschieben Sie die vertikalen Linien auf den zu analysierenden Zeitraum 3 - Die Verteid
MACD Cross Alert
Giovanna Talio
SCHAUEN SIE SICH AUCH MEINE ANDERE PRODUKTE! 100 % GEWINN PRO MONAT---- MEIN NEUES SIGNAL HIER -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signale+Mein# MACD Cross Alert ist ein Indikator, der Sie direkt auf Ihrem Handy benachrichtigt, wenn die Signallinie die Basislinie kreuzt. Um genauere Signale zu erhalten, werden die Kreuzungen wie folgt gefiltert: Kaufsignal : Die Signallinie kreuzt über der Basislinie und beide sind über dem Wert 0 Verkaufssignal : Die Signallinie kreuzt
LineTrader
Nykolai Kalchenko
LINE TRADER ist ein universeller halbautomatischer Expert Advisor für den Handel auf vertikalen und horizontalen Ebenen. Der Expert Advisor besteht eigentlich aus 4 Schaltflächen, mit deren Hilfe Linien gezeichnet werden, und einem Informationsfeld, das Informationen über den Handel auf dem Konto und separat für ein Währungspaar anzeigt. Der Expert Advisor arbeitet automatisch mit den vom Händler ausgewählten Linien. Die Linien können von jedem beliebigen Winkel aus gezeichnet werden. Sie brauc
Tagesspanne
40.44 42.23
Jahresspanne
38.83 79.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.50
- Eröffnung
- 41.63
- Bid
- 40.49
- Ask
- 40.79
- Tief
- 40.44
- Hoch
- 42.23
- Volumen
- 2.883 K
- Tagesänderung
- -2.43%
- Monatsänderung
- -2.79%
- 6-Monatsänderung
- -30.73%
- Jahresänderung
- -48.75%
