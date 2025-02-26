Divisas / IEP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IEP: Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited
8.17 USD 0.01 (0.12%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IEP de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.11, mientras que el máximo ha alcanzado 8.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEP News
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises announces $500 million senior secured notes offering
- Icahn Enterprises Narrows Q2 Loss But Misses EPS Forecast In Tough Energy Quarter - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Icahn Enterprises L.P. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: Icahn Enterprises Q2 2025 misses expectations
- Icahn (IEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Icahn Enterprises Q2 2025 slides: Narrowed losses amid continued segment challenges
- Icahn Enterprises reports narrower Q2 loss as revenue rises
- Icahn Enterprises earnings missed by $0.45, revenue fell short of estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Icahn Enterprises: Paying 66% Premium To Tangible NAV? For What, Exactly? (NASDAQ:IEP)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Jefferies cuts Icahn Enterprises target to $12, maintains Buy
- Icahn Enterprises rating downgraded to B1, outlook changed to stable by Moody’s
- What's Going On With Icahn Enterprises Stock Today? - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Should You Buy 3 of the Highest-Paying Dividend Stocks in the Nasdaq?
- Icahn Enterprises (IEP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Is Icahn Enterprises Stock Falling On Wednesday? - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises reports Q4 net loss of $98 million, beats estimates
Rango diario
8.11 8.26
Rango anual
7.27 15.64
- Cierres anteriores
- 8.18
- Open
- 8.15
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Low
- 8.11
- High
- 8.26
- Volumen
- 608
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- -2.97%
- Cambio a 6 meses
- -8.20%
- Cambio anual
- -39.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B