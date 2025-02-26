KurseKategorien
Währungen / IEP
Zurück zum Aktien

IEP: Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited

8.23 USD 0.06 (0.73%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEP hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.15 bis zu einem Hoch von 8.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEP News

Tagesspanne
8.15 8.24
Jahresspanne
7.27 15.64
Vorheriger Schlusskurs
8.17
Eröffnung
8.16
Bid
8.23
Ask
8.53
Tief
8.15
Hoch
8.24
Volumen
622
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
-2.26%
6-Monatsänderung
-7.53%
Jahresänderung
-39.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K