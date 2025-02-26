Währungen / IEP
IEP: Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited
8.23 USD 0.06 (0.73%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IEP hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.15 bis zu einem Hoch von 8.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.15 8.24
Jahresspanne
7.27 15.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.17
- Eröffnung
- 8.16
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Tief
- 8.15
- Hoch
- 8.24
- Volumen
- 622
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -2.26%
- 6-Monatsänderung
- -7.53%
- Jahresänderung
- -39.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K