Devises / IEP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IEP: Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited
8.19 USD 0.04 (0.49%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IEP a changé de -0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.13 et à un maximum de 8.25.
Suivez la dynamique Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEP Nouvelles
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises announces $500 million senior secured notes offering
- Icahn Enterprises Narrows Q2 Loss But Misses EPS Forecast In Tough Energy Quarter - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Icahn Enterprises L.P. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: Icahn Enterprises Q2 2025 misses expectations
- Icahn (IEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Icahn Enterprises Q2 2025 slides: Narrowed losses amid continued segment challenges
- Icahn Enterprises reports narrower Q2 loss as revenue rises
- Icahn Enterprises earnings missed by $0.45, revenue fell short of estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Icahn Enterprises: Paying 66% Premium To Tangible NAV? For What, Exactly? (NASDAQ:IEP)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Jefferies cuts Icahn Enterprises target to $12, maintains Buy
- Icahn Enterprises rating downgraded to B1, outlook changed to stable by Moody’s
- What's Going On With Icahn Enterprises Stock Today? - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Should You Buy 3 of the Highest-Paying Dividend Stocks in the Nasdaq?
- Icahn Enterprises (IEP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Is Icahn Enterprises Stock Falling On Wednesday? - Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP)
- Icahn Enterprises reports Q4 net loss of $98 million, beats estimates
Range quotidien
8.13 8.25
Range Annuel
7.27 15.64
- Clôture Précédente
- 8.23
- Ouverture
- 8.25
- Bid
- 8.19
- Ask
- 8.49
- Plus Bas
- 8.13
- Plus Haut
- 8.25
- Volume
- 716
- Changement quotidien
- -0.49%
- Changement Mensuel
- -2.73%
- Changement à 6 Mois
- -7.98%
- Changement Annuel
- -39.65%
20 septembre, samedi