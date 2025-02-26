Валюты / IEP
IEP: Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited
8.18 USD 0.04 (0.49%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IEP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.14, а максимальная — 8.25.
Следите за динамикой Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.14 8.25
Годовой диапазон
7.27 15.64
- Предыдущее закрытие
- 8.14
- Open
- 8.16
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Low
- 8.14
- High
- 8.25
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -2.85%
- 6-месячное изменение
- -8.09%
- Годовое изменение
- -39.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.