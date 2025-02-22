Divisas / FBIZ
FBIZ: First Business Financial Services Inc
51.31 USD 0.31 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FBIZ de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.00, mientras que el máximo ha alcanzado 52.83.
Rango diario
51.00 52.83
Rango anual
41.50 56.33
- Cierres anteriores
- 51.00
- Open
- 51.00
- Bid
- 51.31
- Ask
- 51.61
- Low
- 51.00
- High
- 52.83
- Volumen
- 94
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- -0.93%
- Cambio a 6 meses
- 6.21%
- Cambio anual
- 21.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B