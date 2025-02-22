Валюты / FBIZ
FBIZ: First Business Financial Services Inc
51.00 USD 0.93 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBIZ за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.73, а максимальная — 51.70.
Следите за динамикой First Business Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.73 51.70
Годовой диапазон
41.50 56.33
- Предыдущее закрытие
- 51.93
- Open
- 51.70
- Bid
- 51.00
- Ask
- 51.30
- Low
- 50.73
- High
- 51.70
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- 5.57%
- Годовое изменение
- 20.34%
