QuotazioniSezioni
Valute / FBIZ
Tornare a Azioni

FBIZ: First Business Financial Services Inc

52.30 USD 0.38 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBIZ ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.54 e ad un massimo di 52.49.

Segui le dinamiche di First Business Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBIZ News

Intervallo Giornaliero
51.54 52.49
Intervallo Annuale
41.50 56.33
Chiusura Precedente
52.68
Apertura
52.49
Bid
52.30
Ask
52.60
Minimo
51.54
Massimo
52.49
Volume
106
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
8.26%
Variazione Annuale
23.41%
20 settembre, sabato