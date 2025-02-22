Valute / FBIZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FBIZ: First Business Financial Services Inc
52.30 USD 0.38 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBIZ ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.54 e ad un massimo di 52.49.
Segui le dinamiche di First Business Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBIZ News
- Why First Business Financial Services (FBIZ) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- First Business Financial Services (FBIZ) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Do Options Traders Know Something About FBIZ Stock We Don't?
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- First business financial director Kauten buys $478,000 in stock
- This is Why First Business Financial Services (FBIZ) is a Great Dividend Stock
- Piper Sandler raises First Business Financial stock price target to $58
- First Business Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Earnings call transcript: First Business Financial Services Q2 2025 earnings beat estimates
- First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Business Financial Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FBIZ)
- First Business EPS Tops in Fiscal Q2
- First Business Q2 2025 slides: 18% PTPP earnings growth amid robust balance sheet expansion
- First Business Financial Services (FBIZ) Q2 Earnings Match Estimates
- First Business earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- First Business Financial Services (FBIZ) Could Be a Great Choice
- Vero and First Business Bank Announce Successful Go-Live of Advanced Title Management System
- First Business Bank Partners with CorServ for Improved Credit Card Issuing to Commercial Customers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Intervallo Giornaliero
51.54 52.49
Intervallo Annuale
41.50 56.33
- Chiusura Precedente
- 52.68
- Apertura
- 52.49
- Bid
- 52.30
- Ask
- 52.60
- Minimo
- 51.54
- Massimo
- 52.49
- Volume
- 106
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- 8.26%
- Variazione Annuale
- 23.41%
20 settembre, sabato