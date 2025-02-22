Währungen / FBIZ
FBIZ: First Business Financial Services Inc
52.68 USD 1.37 (2.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBIZ hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.37 bis zu einem Hoch von 52.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Business Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
51.37 52.80
Jahresspanne
41.50 56.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.31
- Eröffnung
- 52.20
- Bid
- 52.68
- Ask
- 52.98
- Tief
- 51.37
- Hoch
- 52.80
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- 2.67%
- Monatsänderung
- 1.72%
- 6-Monatsänderung
- 9.05%
- Jahresänderung
- 24.30%
