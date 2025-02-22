KurseKategorien
FBIZ: First Business Financial Services Inc

52.68 USD 1.37 (2.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBIZ hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.37 bis zu einem Hoch von 52.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Business Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.37 52.80
Jahresspanne
41.50 56.33
Vorheriger Schlusskurs
51.31
Eröffnung
52.20
Bid
52.68
Ask
52.98
Tief
51.37
Hoch
52.80
Volumen
116
Tagesänderung
2.67%
Monatsänderung
1.72%
6-Monatsänderung
9.05%
Jahresänderung
24.30%
