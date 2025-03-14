Divisas / DTI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DTI: Drilling Tools International Corporation
2.54 USD 0.15 (6.28%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTI de hoy ha cambiado un 6.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.23, mientras que el máximo ha alcanzado 2.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Drilling Tools International Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTI News
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NASDAQ:DTI)
- Drilling Tools International Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DTI)
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Drilling Tools International Q2 2025 sees positive cash flow
- DTI Q2 2025 slides: FCF surges 259% amid strategic acquisitions, global expansion
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Earnings Preview: Drilling Tools International Corp. (DTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Liberty Oilfield Services (LBRT) Misses Q2 Earnings Estimates
- Drilling Tools International to Webcast its Sidoti Small Cap Conference Investor Presentation on June 12th at 12:15 p.m. EDT
- Drilling Tools International Begins To Look Better For Investment
- The Danger that Could Derail Our Economy
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.23 2.55
Rango anual
1.43 3.91
- Cierres anteriores
- 2.39
- Open
- 2.43
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.23
- High
- 2.55
- Volumen
- 189
- Cambio diario
- 6.28%
- Cambio mensual
- 27.64%
- Cambio a 6 meses
- 5.39%
- Cambio anual
- -30.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B