DTI: Drilling Tools International Corporation
2.40 USD 0.15 (5.88%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTI ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.65.
Segui le dinamiche di Drilling Tools International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.37 2.65
Intervallo Annuale
1.43 3.91
- Chiusura Precedente
- 2.55
- Apertura
- 2.54
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Minimo
- 2.37
- Massimo
- 2.65
- Volume
- 449
- Variazione giornaliera
- -5.88%
- Variazione Mensile
- 20.60%
- Variazione Semestrale
- -0.41%
- Variazione Annuale
- -34.25%
21 settembre, domenica