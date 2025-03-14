QuotazioniSezioni
Valute / DTI
Tornare a Azioni

DTI: Drilling Tools International Corporation

2.40 USD 0.15 (5.88%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTI ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.65.

Segui le dinamiche di Drilling Tools International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTI News

Intervallo Giornaliero
2.37 2.65
Intervallo Annuale
1.43 3.91
Chiusura Precedente
2.55
Apertura
2.54
Bid
2.40
Ask
2.70
Minimo
2.37
Massimo
2.65
Volume
449
Variazione giornaliera
-5.88%
Variazione Mensile
20.60%
Variazione Semestrale
-0.41%
Variazione Annuale
-34.25%
21 settembre, domenica