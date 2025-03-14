Валюты / DTI
DTI: Drilling Tools International Corporation
2.39 USD 0.14 (6.22%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTI за сегодня изменился на 6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.45.
Новости DTI
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NASDAQ:DTI)
- Drilling Tools International Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DTI)
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Drilling Tools International Q2 2025 sees positive cash flow
- DTI Q2 2025 slides: FCF surges 259% amid strategic acquisitions, global expansion
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enerflex (EFXT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 Earnings Top Estimates
- Earnings Preview: Drilling Tools International Corp. (DTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Liberty Oilfield Services (LBRT) Misses Q2 Earnings Estimates
- Drilling Tools International to Webcast its Sidoti Small Cap Conference Investor Presentation on June 12th at 12:15 p.m. EDT
- Drilling Tools International Begins To Look Better For Investment
- The Danger that Could Derail Our Economy
- Drilling Tools International Corporation (DTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.22 2.45
Годовой диапазон
1.43 3.91
- Предыдущее закрытие
- 2.25
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.22
- High
- 2.45
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 6.22%
- Месячное изменение
- 20.10%
- 6-месячное изменение
- -0.83%
- Годовое изменение
- -34.52%
