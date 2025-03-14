货币 / DTI
DTI: Drilling Tools International Corporation
2.39 USD 0.14 (6.22%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DTI汇率已更改6.22%。当日，交易品种以低点2.22和高点2.45进行交易。
关注Drilling Tools International Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DTI新闻
日范围
2.22 2.45
年范围
1.43 3.91
- 前一天收盘价
- 2.25
- 开盘价
- 2.25
- 卖价
- 2.39
- 买价
- 2.69
- 最低价
- 2.22
- 最高价
- 2.45
- 交易量
- 146
- 日变化
- 6.22%
- 月变化
- 20.10%
- 6个月变化
- -0.83%
- 年变化
- -34.52%
