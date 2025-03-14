Währungen / DTI
DTI: Drilling Tools International Corporation
2.60 USD 0.05 (1.96%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTI hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 2.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Drilling Tools International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.51 2.65
Jahresspanne
1.43 3.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.55
- Eröffnung
- 2.54
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Tief
- 2.51
- Hoch
- 2.65
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 1.96%
- Monatsänderung
- 30.65%
- 6-Monatsänderung
- 7.88%
- Jahresänderung
- -28.77%
