DTI: Drilling Tools International Corporation
2.40 USD 0.15 (5.88%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTI 환율이 오늘 -5.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.37이고 고가는 2.65이었습니다.
Drilling Tools International Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.37 2.65
년간 변동
1.43 3.91
- 이전 종가
- 2.55
- 시가
- 2.54
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- 저가
- 2.37
- 고가
- 2.65
- 볼륨
- 449
- 일일 변동
- -5.88%
- 월 변동
- 20.60%
- 6개월 변동
- -0.41%
- 년간 변동율
- -34.25%
20 9월, 토요일