BOLD
1.14 USD 0.01 (0.87%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOLD de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.12, mientras que el máximo ha alcanzado 1.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.12 1.15
Rango anual
1.00 3.73
- Cierres anteriores
- 1.15
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.12
- High
- 1.15
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -0.87%
- Cambio mensual
- 1.79%
- Cambio a 6 meses
- -24.00%
- Cambio anual
- -66.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B