货币 / BOLD
BOLD
1.14 USD 0.01 (0.87%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BOLD汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点1.12和高点1.15进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOLD交易应用程序
Risk And Trade Manager Demo MT5
Waseem Ejaz
IN DEMO VERSION, "CLOSE BY PIPS & ALERTS" ARE DISABLED. FOR COMPLETE ACCESS PLEASE BUY. : https://www.mql5.com/en/market/product/58097 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER is an advanced trading panel designed for manual trading. Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. You can also try our high probability indicator HAWA Price Action HAWA Price Action WITH 90% WIN RATE MT4 VERSION: https:/
FREE
Risk And Trade Manager MT5
Waseem Ejaz
1 (1)
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/market/product/58096 RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER is an advanced trading panel designed for manual trading. Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL) Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund allocation for individual trade in % and in amount. Get alert
BOLD AI – Precision Forex Trading with Multi-Indicator Intelligence BOLD AI is a fully automated MetaTrader 4 Expert Advisor designed to capture high-probability trade setups using a powerful combination of Bollinger Bands , RSI , and momentum-based logic . It adapts dynamically to changing market conditions, managing trades with a trailing stop to secure profits while limiting risk. Why Choose BOLD AI? Intelligent Entry Strategy Combines volatility analysis (Bollinger Bands), momentum ass
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER is an advanced trading panel designed for manual trading. Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL) Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
日范围
1.12 1.15
年范围
1.00 3.73
- 前一天收盘价
- 1.15
- 开盘价
- 1.13
- 卖价
- 1.14
- 买价
- 1.44
- 最低价
- 1.12
- 最高价
- 1.15
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- -24.00%
- 年变化
- -66.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值