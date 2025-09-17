报价部分
货币 / BOLD
回到股票

BOLD

1.14 USD 0.01 (0.87%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOLD汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点1.12和高点1.15进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

日范围
1.12 1.15
年范围
1.00 3.73
前一天收盘价
1.15
开盘价
1.13
卖价
1.14
买价
1.44
最低价
1.12
最高价
1.15
交易量
44
日变化
-0.87%
月变化
1.79%
6个月变化
-24.00%
年变化
-66.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值