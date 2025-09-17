КотировкиРазделы
1.15 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOLD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.15.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.12 1.15
Годовой диапазон
1.00 3.73
Предыдущее закрытие
1.15
Open
1.15
Bid
1.15
Ask
1.45
Low
1.12
High
1.15
Объем
56
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
-23.33%
Годовое изменение
-66.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.