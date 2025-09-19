Währungen / BOLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOLD
1.14 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOLD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.13 bis zu einem Hoch von 1.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für BOLD
Risk And Trade Manager Demo MT5
Waseem Ejaz
IN DEMO VERSION, "CLOSE BY PIPS & ALERTS" ARE DISABLED. FOR COMPLETE ACCESS PLEASE BUY. : https://www.mql5.com/en/market/product/58097 DIE ERSTEN 10 EXEMPLARE ZU 30 USD, DER NÄCHSTE PREIS WÄRE 50 USD RISIKO- UND HANDELSMANAGER Der RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Trading-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und hilft, Trades effektiv und effizient mit einem einzigen Klick zu verwalten. Sie können auch unseren Hochwahrscheinlichkeitsindikator HAWA Price Action aus
FREE
Risk And Trade Manager MT5
Waseem Ejaz
1 (1)
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/market/product/58096 RISIKO- UND HANDELSMANAGER RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Handels-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und das effektive und effiziente Management von Trades mit einem einzigen Klick ermöglicht. HAUPTFUNKTIONEN Konvertieren und Anzeigen von Stop Loss (SL) Pips in % und Betrag, um ein klares Bild der Trades zu erhalten, wenn SL trifft. Mittelzut
BOLD AI – Precision Forex Trading with Multi-Indicator Intelligence BOLD AI is a fully automated MetaTrader 4 Expert Advisor designed to capture high-probability trade setups using a powerful combination of Bollinger Bands , RSI , and momentum-based logic . It adapts dynamically to changing market conditions, managing trades with a trailing stop to secure profits while limiting risk. Why Choose BOLD AI? Intelligent Entry Strategy Combines volatility analysis (Bollinger Bands), momentum ass
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER is an advanced trading panel designed for manual trading. Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL) Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
Tagesspanne
1.13 1.17
Jahresspanne
1.00 3.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.14
- Eröffnung
- 1.17
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.13
- Hoch
- 1.17
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.79%
- 6-Monatsänderung
- -24.00%
- Jahresänderung
- -66.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K