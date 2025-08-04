Divisas / BLDE
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLDE de hoy ha cambiado un 3.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.54, mientras que el máximo ha alcanzado 4.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blade Air Mobility Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.54 4.76
Rango anual
2.36 5.17
- Cierres anteriores
- 4.58
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Low
- 4.54
- High
- 4.76
- Volumen
- 1.031 K
- Cambio diario
- 3.28%
- Cambio mensual
- 21.28%
- Cambio a 6 meses
- 37.90%
- Cambio anual
- 51.12%
