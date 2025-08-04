Währungen / BLDE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLDE hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.54 bis zu einem Hoch von 4.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blade Air Mobility Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BLDE News
- Archer vs. Joby: Which eVTOL Stock Has an Edge Currently?
- Joby Aviation stock soars after historic eVTOL flight between airports
- Should You Buy, Hold or Sell JOBY Stock Post Q2 Earnings?
- Flying Cars Aren't Just Science Fiction Anymore. This Company Is Leading the Charge in eVTOLs -- and Yes, It's Publicly Traded.
- Did Joby Aviation Just Make a Killer Deal, or Is Blade a Lemon?
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRISPR, sheds Roblox stock
- Blade Air Mobility: Disappointing Exit (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility earnings missed, revenue topped estimates
- Stock Market News for Aug 5, 2025
- Blade Air Mobility Reports Mixed Q2 Earnings: The Details - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cathie Wood’s Manic Monday Moves: Buys AMD and Nvidia, Sells Roblox and Blade Air Mobility - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Indexes post biggest daily pct gains since May 27 in rebound from Friday selloff
- Indexes end up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Indexes up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Joby to Buy Blade's Passenger Unit for up to $125M: What's Ahead?
- M&A News: Joby Aviation Stock Soars as Blade Deal Fast-Tracks Air Taxi Rollout - TipRanks.com
- Wall Street rebounds as Fed rate cut bets intensify on weaker payrolls
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Joby Stock Flies On Blade Deal And Military Edge In Race To The Future - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Joby Stock Is Gaining Altitude Today
- Wall Street springs higher after Friday's tumultuous selloff
- Why Is Joby Aviation Stock Surging Monday? - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
Tagesspanne
4.54 4.76
Jahresspanne
2.36 5.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.58
- Eröffnung
- 4.65
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Tief
- 4.54
- Hoch
- 4.76
- Volumen
- 1.031 K
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- 21.28%
- 6-Monatsänderung
- 37.90%
- Jahresänderung
- 51.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K