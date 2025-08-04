货币 / BLDE
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLDE汇率已更改3.28%。当日，交易品种以低点4.54和高点4.76进行交易。
关注Blade Air Mobility Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.54 4.76
年范围
2.36 5.17
- 前一天收盘价
- 4.58
- 开盘价
- 4.65
- 卖价
- 4.73
- 买价
- 5.03
- 最低价
- 4.54
- 最高价
- 4.76
- 交易量
- 1.031 K
- 日变化
- 3.28%
- 月变化
- 21.28%
- 6个月变化
- 37.90%
- 年变化
- 51.12%
