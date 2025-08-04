Валюты / BLDE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLDE за сегодня изменился на 3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.54, а максимальная — 4.76.
Следите за динамикой Blade Air Mobility Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLDE
- Archer vs. Joby: Which eVTOL Stock Has an Edge Currently?
- Joby Aviation stock soars after historic eVTOL flight between airports
- Should You Buy, Hold or Sell JOBY Stock Post Q2 Earnings?
- Flying Cars Aren't Just Science Fiction Anymore. This Company Is Leading the Charge in eVTOLs -- and Yes, It's Publicly Traded.
- Did Joby Aviation Just Make a Killer Deal, or Is Blade a Lemon?
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRISPR, sheds Roblox stock
- Blade Air Mobility: Disappointing Exit (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility earnings missed, revenue topped estimates
- Stock Market News for Aug 5, 2025
- Blade Air Mobility Reports Mixed Q2 Earnings: The Details - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cathie Wood’s Manic Monday Moves: Buys AMD and Nvidia, Sells Roblox and Blade Air Mobility - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Indexes post biggest daily pct gains since May 27 in rebound from Friday selloff
- Indexes end up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Indexes up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Joby to Buy Blade's Passenger Unit for up to $125M: What's Ahead?
- M&A News: Joby Aviation Stock Soars as Blade Deal Fast-Tracks Air Taxi Rollout - TipRanks.com
- Wall Street rebounds as Fed rate cut bets intensify on weaker payrolls
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Joby Stock Flies On Blade Deal And Military Edge In Race To The Future - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Joby Stock Is Gaining Altitude Today
- Wall Street springs higher after Friday's tumultuous selloff
- Why Is Joby Aviation Stock Surging Monday? - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
Дневной диапазон
4.54 4.76
Годовой диапазон
2.36 5.17
- Предыдущее закрытие
- 4.58
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Low
- 4.54
- High
- 4.76
- Объем
- 1.031 K
- Дневное изменение
- 3.28%
- Месячное изменение
- 21.28%
- 6-месячное изменение
- 37.90%
- Годовое изменение
- 51.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.