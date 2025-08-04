通貨 / BLDE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BLDEの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり4.54の安値と4.76の高値で取引されました。
Blade Air Mobility Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BLDE News
- Archer vs. Joby: Which eVTOL Stock Has an Edge Currently?
- Joby Aviation stock soars after historic eVTOL flight between airports
- Should You Buy, Hold or Sell JOBY Stock Post Q2 Earnings?
- Flying Cars Aren't Just Science Fiction Anymore. This Company Is Leading the Charge in eVTOLs -- and Yes, It's Publicly Traded.
- Did Joby Aviation Just Make a Killer Deal, or Is Blade a Lemon?
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRISPR, sheds Roblox stock
- Blade Air Mobility: Disappointing Exit (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility earnings missed, revenue topped estimates
- Stock Market News for Aug 5, 2025
- Blade Air Mobility Reports Mixed Q2 Earnings: The Details - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE)
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cathie Wood’s Manic Monday Moves: Buys AMD and Nvidia, Sells Roblox and Blade Air Mobility - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Indexes post biggest daily pct gains since May 27 in rebound from Friday selloff
- Indexes end up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Indexes up 1%; investors ramp up rate-cut views after weaker payrolls
- Joby to Buy Blade's Passenger Unit for up to $125M: What's Ahead?
- M&A News: Joby Aviation Stock Soars as Blade Deal Fast-Tracks Air Taxi Rollout - TipRanks.com
- Wall Street rebounds as Fed rate cut bets intensify on weaker payrolls
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Joby Stock Flies On Blade Deal And Military Edge In Race To The Future - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Joby Stock Is Gaining Altitude Today
- Wall Street springs higher after Friday's tumultuous selloff
- Why Is Joby Aviation Stock Surging Monday? - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
1日のレンジ
4.54 4.76
1年のレンジ
2.36 5.17
- 以前の終値
- 4.58
- 始値
- 4.65
- 買値
- 4.73
- 買値
- 5.03
- 安値
- 4.54
- 高値
- 4.76
- 出来高
- 1.031 K
- 1日の変化
- 3.28%
- 1ヶ月の変化
- 21.28%
- 6ヶ月の変化
- 37.90%
- 1年の変化
- 51.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K