通貨 / BLDE
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A

4.73 USD 0.15 (3.28%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLDEの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり4.54の安値と4.76の高値で取引されました。

Blade Air Mobility Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.54 4.76
1年のレンジ
2.36 5.17
以前の終値
4.58
始値
4.65
買値
4.73
買値
5.03
安値
4.54
高値
4.76
出来高
1.031 K
1日の変化
3.28%
1ヶ月の変化
21.28%
6ヶ月の変化
37.90%
1年の変化
51.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K