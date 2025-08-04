QuotazioniSezioni
Valute / BLDE
Tornare a Azioni

BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A

4.73 USD 0.15 (3.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLDE ha avuto una variazione del 3.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.54 e ad un massimo di 4.76.

Segui le dinamiche di Blade Air Mobility Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLDE News

Intervallo Giornaliero
4.54 4.76
Intervallo Annuale
2.36 5.17
Chiusura Precedente
4.58
Apertura
4.65
Bid
4.73
Ask
5.03
Minimo
4.54
Massimo
4.76
Volume
1.031 K
Variazione giornaliera
3.28%
Variazione Mensile
21.28%
Variazione Semestrale
37.90%
Variazione Annuale
51.12%
21 settembre, domenica