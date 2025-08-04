Valute / BLDE
BLDE: Blade Air Mobility Inc - Class A
4.73 USD 0.15 (3.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLDE ha avuto una variazione del 3.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.54 e ad un massimo di 4.76.
Segui le dinamiche di Blade Air Mobility Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLDE News
Intervallo Giornaliero
4.54 4.76
Intervallo Annuale
2.36 5.17
- Chiusura Precedente
- 4.58
- Apertura
- 4.65
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Minimo
- 4.54
- Massimo
- 4.76
- Volume
- 1.031 K
- Variazione giornaliera
- 3.28%
- Variazione Mensile
- 21.28%
- Variazione Semestrale
- 37.90%
- Variazione Annuale
- 51.12%
21 settembre, domenica