Divisas / BBDC
BBDC: Barings BDC Inc
9.11 USD 0.02 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBDC de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.11, mientras que el máximo ha alcanzado 9.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Barings BDC Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDC News
- Barings BDC prices $300 million notes offering at 5.200% due 2028
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- Keefe, Bruyette & Woods raises Barings BDC stock price target to $10
- Barings BDC Q2 2025 presentation: NAV dips slightly as portfolio quality remains strong
- Barings BDC earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barings BDC (BBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- Barings BDC president Matthew Freund purchases $31,944 in stock
- Barings BDC: Adding To This 12.9%-Yielding BDC On The Dip (NYSE:BBDC)
- BDC Weekly Review: PSEC Gets More Bad Press
- Barings BDC Stock: Probably Not The Time For Offense (NYSE:BBDC)
- Barings BDC: This Is Why I Am Downgrading It Back To Hold (NYSE:BBDC)
Rango diario
9.11 9.26
Rango anual
7.66 10.85
- Cierres anteriores
- 9.13
- Open
- 9.15
- Bid
- 9.11
- Ask
- 9.41
- Low
- 9.11
- High
- 9.26
- Volumen
- 605
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- -8.07%
- Cambio a 6 meses
- -4.31%
- Cambio anual
- -7.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B