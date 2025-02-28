통화 / BBDC
BBDC: Barings BDC Inc
9.20 USD 0.03 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBDC 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.16이고 고가는 9.28이었습니다.
Barings BDC Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BBDC News
- Barings BDC prices $300 million notes offering at 5.200% due 2028
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- Keefe, Bruyette & Woods raises Barings BDC stock price target to $10
- Barings BDC Q2 2025 presentation: NAV dips slightly as portfolio quality remains strong
- Barings BDC earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barings BDC (BBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- Barings BDC president Matthew Freund purchases $31,944 in stock
- Barings BDC: Adding To This 12.9%-Yielding BDC On The Dip (NYSE:BBDC)
- BDC Weekly Review: PSEC Gets More Bad Press
- Barings BDC Stock: Probably Not The Time For Offense (NYSE:BBDC)
- Barings BDC: This Is Why I Am Downgrading It Back To Hold (NYSE:BBDC)
일일 변동 비율
9.16 9.28
년간 변동
7.66 10.85
- 이전 종가
- 9.23
- 시가
- 9.26
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- 저가
- 9.16
- 고가
- 9.28
- 볼륨
- 433
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- -7.16%
- 6개월 변동
- -3.36%
- 년간 변동율
- -6.22%
20 9월, 토요일