BBDC: Barings BDC Inc
9.23 USD 0.12 (1.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBDC hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.11 bis zu einem Hoch von 9.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barings BDC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDC News
- Barings BDC prices $300 million notes offering at 5.200% due 2028
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- Keefe, Bruyette & Woods raises Barings BDC stock price target to $10
- Barings BDC Q2 2025 presentation: NAV dips slightly as portfolio quality remains strong
- Barings BDC earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barings BDC (BBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- Barings BDC president Matthew Freund purchases $31,944 in stock
- Barings BDC: Adding To This 12.9%-Yielding BDC On The Dip (NYSE:BBDC)
- BDC Weekly Review: PSEC Gets More Bad Press
- Barings BDC Stock: Probably Not The Time For Offense (NYSE:BBDC)
- Barings BDC: This Is Why I Am Downgrading It Back To Hold (NYSE:BBDC)
Tagesspanne
9.11 9.23
Jahresspanne
7.66 10.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.11
- Eröffnung
- 9.21
- Bid
- 9.23
- Ask
- 9.53
- Tief
- 9.11
- Hoch
- 9.23
- Volumen
- 594
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- -6.86%
- 6-Monatsänderung
- -3.05%
- Jahresänderung
- -5.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K