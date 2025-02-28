KurseKategorien
BBDC: Barings BDC Inc

9.23 USD 0.12 (1.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBDC hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.11 bis zu einem Hoch von 9.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Barings BDC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.11 9.23
Jahresspanne
7.66 10.85
Vorheriger Schlusskurs
9.11
Eröffnung
9.21
Bid
9.23
Ask
9.53
Tief
9.11
Hoch
9.23
Volumen
594
Tagesänderung
1.32%
Monatsänderung
-6.86%
6-Monatsänderung
-3.05%
Jahresänderung
-5.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K