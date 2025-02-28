Валюты / BBDC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBDC: Barings BDC Inc
9.13 USD 0.03 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBDC за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.06, а максимальная — 9.20.
Следите за динамикой Barings BDC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBDC
- Barings BDC prices $300 million notes offering at 5.200% due 2028
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- Keefe, Bruyette & Woods raises Barings BDC stock price target to $10
- Barings BDC Q2 2025 presentation: NAV dips slightly as portfolio quality remains strong
- Barings BDC earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barings BDC (BBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- Barings BDC president Matthew Freund purchases $31,944 in stock
- Barings BDC: Adding To This 12.9%-Yielding BDC On The Dip (NYSE:BBDC)
- BDC Weekly Review: PSEC Gets More Bad Press
- Barings BDC Stock: Probably Not The Time For Offense (NYSE:BBDC)
- Barings BDC: This Is Why I Am Downgrading It Back To Hold (NYSE:BBDC)
Дневной диапазон
9.06 9.20
Годовой диапазон
7.66 10.85
- Предыдущее закрытие
- 9.16
- Open
- 9.15
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Low
- 9.06
- High
- 9.20
- Объем
- 966
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -7.87%
- 6-месячное изменение
- -4.10%
- Годовое изменение
- -6.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.