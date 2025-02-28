QuotazioniSezioni
BBDC: Barings BDC Inc

9.20 USD 0.03 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBDC ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.16 e ad un massimo di 9.28.

Segui le dinamiche di Barings BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.16 9.28
Intervallo Annuale
7.66 10.85
Chiusura Precedente
9.23
Apertura
9.26
Bid
9.20
Ask
9.50
Minimo
9.16
Massimo
9.28
Volume
433
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
-7.16%
Variazione Semestrale
-3.36%
Variazione Annuale
-6.22%
