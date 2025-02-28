Valute / BBDC
BBDC: Barings BDC Inc
9.20 USD 0.03 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBDC ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.16 e ad un massimo di 9.28.
Segui le dinamiche di Barings BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBDC News
Intervallo Giornaliero
9.16 9.28
Intervallo Annuale
7.66 10.85
- Chiusura Precedente
- 9.23
- Apertura
- 9.26
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Minimo
- 9.16
- Massimo
- 9.28
- Volume
- 433
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- -7.16%
- Variazione Semestrale
- -3.36%
- Variazione Annuale
- -6.22%
20 settembre, sabato