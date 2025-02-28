货币 / BBDC
BBDC: Barings BDC Inc
9.18 USD 0.05 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBDC汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.26进行交易。
关注Barings BDC Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBDC新闻
- Barings BDC prices $300 million notes offering at 5.200% due 2028
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- Keefe, Bruyette & Woods raises Barings BDC stock price target to $10
- Barings BDC Q2 2025 presentation: NAV dips slightly as portfolio quality remains strong
- Barings BDC earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barings BDC (BBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- This Vail Resorts Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- Barings BDC president Matthew Freund purchases $31,944 in stock
- Barings BDC: Adding To This 12.9%-Yielding BDC On The Dip (NYSE:BBDC)
- BDC Weekly Review: PSEC Gets More Bad Press
- Barings BDC Stock: Probably Not The Time For Offense (NYSE:BBDC)
- Barings BDC: This Is Why I Am Downgrading It Back To Hold (NYSE:BBDC)
日范围
9.15 9.26
年范围
7.66 10.85
- 前一天收盘价
- 9.13
- 开盘价
- 9.15
- 卖价
- 9.18
- 买价
- 9.48
- 最低价
- 9.15
- 最高价
- 9.26
- 交易量
- 349
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- -7.37%
- 6个月变化
- -3.57%
- 年变化
- -6.42%
