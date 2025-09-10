Divisas / B
B: Barnes Group Inc
29.50 USD 0.65 (2.25%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de B de hoy ha cambiado un 2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.41, mientras que el máximo ha alcanzado 29.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Barnes Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
B News
- Las acciones de Barrick Mining Corp alcanzan un máximo de 52 semanas a 29,8 dólares
- Acciones de Barrick Mining alcanzan un máximo de 52 semanas a 29.8 USD
- Barrick Mining Corp stock hits 52-week high at 29.8 USD
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- Barrick Mining Corporation (ABX:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:ABX:CA) 2025-09-16
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- ETF de mineras de oro baten récords y superan a gigantes tecnológicos en 2025 | Benzinga España
- Here's Why Barrick Mining (B) is a Strong Value Stock
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Gold Prices At Highs. This Giant Just Sold Its Last Canadian Mine For $1 Billion
- Barrick vende la mina de oro Hemlo a Carcetti Capital por hasta 1.090 millones de dólares
- Barrick sells Hemlo gold mine to Carcetti Capital for up to $1.09 billion
- Barrick venderá la mina de oro Hemlo por 1.090 millones de dólares
- Barrick to sell Hemlo gold mine for $1.09 bln
- Barrick venderá la mina de oro Hemlo a Carcetti Capital por hasta 1.090 millones de dólares
- Barrick executive switches sides to advise Mali president in gold dispute
- Barrick Mining (B) Up 24.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
- Las acciones de AngloGold Ashanti alcanzan máximos históricos a 63,12 dólares
Rango diario
28.41 29.88
Rango anual
17.41 47.51
- Cierres anteriores
- 28.85
- Open
- 28.44
- Bid
- 29.50
- Ask
- 29.80
- Low
- 28.41
- High
- 29.88
- Volumen
- 34.227 K
- Cambio diario
- 2.25%
- Cambio mensual
- 9.22%
- Cambio a 6 meses
- -37.58%
- Cambio anual
- -29.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B