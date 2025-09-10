CotationsSections
B: Barnes Group Inc

33.01 USD 2.92 (9.70%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de B a changé de 9.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.15 et à un maximum de 33.19.

Suivez la dynamique Barnes Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.15 33.19
Range Annuel
17.41 47.51
Clôture Précédente
30.09
Ouverture
30.26
Bid
33.01
Ask
33.31
Plus Bas
30.15
Plus Haut
33.19
Volume
67.419 K
Changement quotidien
9.70%
Changement Mensuel
22.21%
Changement à 6 Mois
-30.15%
Changement Annuel
-20.67%
