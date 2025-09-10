Währungen / B
B: Barnes Group Inc
31.57 USD 1.48 (4.92%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von B hat sich für heute um 4.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.15 bis zu einem Hoch von 31.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barnes Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
B News
Tagesspanne
30.15 31.69
Jahresspanne
17.41 47.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.09
- Eröffnung
- 30.26
- Bid
- 31.57
- Ask
- 31.87
- Tief
- 30.15
- Hoch
- 31.69
- Volumen
- 2.619 K
- Tagesänderung
- 4.92%
- Monatsänderung
- 16.88%
- 6-Monatsänderung
- -33.20%
- Jahresänderung
- -24.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K