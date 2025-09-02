КотировкиРазделы
B: Barnes Group Inc

28.85 USD 0.19 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс B за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.60, а максимальная — 29.14.

Следите за динамикой Barnes Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости B

Дневной диапазон
28.60 29.14
Годовой диапазон
17.41 47.51
Предыдущее закрытие
29.04
Open
29.03
Bid
28.85
Ask
29.15
Low
28.60
High
29.14
Объем
15.337 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
6.81%
6-месячное изменение
-38.95%
Годовое изменение
-30.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.