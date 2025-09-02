Валюты / B
B: Barnes Group Inc
28.85 USD 0.19 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс B за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.60, а максимальная — 29.14.
Следите за динамикой Barnes Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости B
- Barrick Mining Corporation (ABX:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:ABX:CA) 2025-09-16
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- Here's Why Barrick Mining (B) is a Strong Value Stock
- Barrick Unlocks Value From Hemlo Sale: Will It Support Capital Plans?
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Gold Prices At Highs. This Giant Just Sold Its Last Canadian Mine For $1 Billion
- Barrick sells Hemlo gold mine to Carcetti Capital for up to $1.09 billion
- Barrick to sell Hemlo gold mine for $1.09 bln
- Barrick executive switches sides to advise Mali president in gold dispute
- Barrick Mining (B) Up 24.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
- Why Barrick Mining (B) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Barrick Mining Corp stock hits 52-week high at 28.85 USD
- AEM's Growth Pipeline on Track: Poised for a New Production Boom?
- Newmont Has Doubled YTD, But Further Rise Is In Store (NYSE:NEM)
- ‘Natural Bitcoin’: Gold Miners Get Lift as Stablecoin Group Tether Looks to Tie Down Stakes - TipRanks.com
- NEM's Solid Cash Flow Driving Investor Returns: Can It Keep Growing?
- Barrick Stock: From $20 To $26, Why I’m Moving To Buy (NYSE:B)
- KGC Strongly Placed With Solid Liquidity: Can It Fuel Growth Pipeline?
- Why Barrick Mining (B) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Дневной диапазон
28.60 29.14
Годовой диапазон
17.41 47.51
- Предыдущее закрытие
- 29.04
- Open
- 29.03
- Bid
- 28.85
- Ask
- 29.15
- Low
- 28.60
- High
- 29.14
- Объем
- 15.337 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 6.81%
- 6-месячное изменение
- -38.95%
- Годовое изменение
- -30.67%
