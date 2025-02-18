Divisas / AHYB
AHYB: American Century Select High Yield ETF
46.89 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AHYB de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.89, mientras que el máximo ha alcanzado 46.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century Select High Yield ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AHYB News
Rango diario
46.89 46.91
Rango anual
43.74 46.93
- Cierres anteriores
- 46.90
- Open
- 46.91
- Bid
- 46.89
- Ask
- 47.19
- Low
- 46.89
- High
- 46.91
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 0.90%
- Cambio a 6 meses
- 2.96%
- Cambio anual
- 0.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B