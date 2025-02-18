クォートセクション
AHYB
AHYB: American Century Select High Yield ETF

46.92 USD 0.03 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AHYBの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり46.92の安値と46.92の高値で取引されました。

American Century Select High Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.92 46.92
1年のレンジ
43.74 46.93
以前の終値
46.89
始値
46.92
買値
46.92
買値
47.22
安値
46.92
高値
46.92
出来高
1
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
0.97%
6ヶ月の変化
3.03%
1年の変化
0.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K